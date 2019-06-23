«صحة دبـي»: منصة إلكترونية لصرف الأدوية المخدرة والمراقبة

المصدر: دبي - البيان

استحدثت هيئة الصحة بدبي منصة إلكترونية موحدة فائقة المستوى والدقة لصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة في جميع المنشآت الطبية (الحكومية والخاصة) التابعة لها، وذلك بالتعاون المثمر مع وزارة الداخلية التي لم تدخر وسعاً في دعم جهود الهيئة في هذا الشأن. وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن المنصة جاءت ضمن الأطر العامة والمعايير العالمية التي تتبنى الهيئة تنفيذها لتدقيق حركة الأدوية ومتابعتها في جميع مراحلها وحتى تصل ليد مستحقيها من المرضى بشكل طبي وقانوني.

وقال، إن الهيئة - مع المنصة الجديدة - ألغت جميع المعاملات الورقية الخاصة بهذا النوع من الأدوية التي قد يُساء صرفها واستخدامها من قبل البعض، مؤكداً على ضرورة التزام المنشآت الطبية بالقواعد الجديدة، والتقيد بصرف الأدوية عن طريق منصة الهيئة الإلكترونية، كما حث على التواصل مع المعنيين في قطاع التنظيم الصحي لأية استفسارات أو مراجعات تخص هذا الشأن، وذلك على البريد الإلكتروني (DrugControl@dha.gov.ae) أو مباشرة مع الجهة التابعة للهيئة المسؤولة عن التسجيل في المنصة على البريد الإلكتروني (CM_Support@Inhealth.ae) أو التواصل على الهواتف: (80037847- 800342).

وأفاد الملا بأن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز منظومة الرقابة على الدواء.