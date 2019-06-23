«صحة» تستخدم أحدث التقنيات في نقل الدم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد حمد الملا مدير بنك الدم الإقليمي في العين التابع لشركة «صحة» حرص الشركة على توفير إمدادات دم كافية في جميع منشآتها إذ يلبي بنك الدم احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، فقد جمع بنك الدم في كل من أبوظبي والعين خلال عام 2018، والأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019، 69.962 وحدة دم.

وأشار إلى أن بنكي الدم التابعين لمنشآت «صحة» في كل من أبوظبي والعين يعدان من المراكز المرموقة على مستوى المنطقة، خاصة في استخدام أحدث المعدات والتقنيات الحديثة للكشف عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم ولتجنب مضاعفات نقل الدم، وتم أتمتة جميع خطوات التبرع بالدم وجعلها ذكية باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة الهادفة إلى تسهيل رحلة المتبرع بالدم وتوفير الوقت والجهد ورفع جودة العمل والأداء، حيث يتم توريد الاختبارات ونقل جميع النتائج إلكترونياً من الأجهزة والأدوات إلى تطبيقات بنك الدم.

أمان

وأضاف أن بنكي الدم التابعين لشركة صحة يحافظان على درجة عالية جداً من الأمان، باستخدام الإبر والأكياس لمرة واحدة فقط ومجموعة من الاختبارات بدرجة عالية جداً من الحساسية، مثل معدات فصل الدم التي تسمح بجمع وحدتين من خلايا الدم الحمراء خلال ساعة واحدة وخاصة لفصائل الدم النادرة، مشيراً إلى بنك الدم أبوظبي التابع لشركة «صحة» حاصل على الاعتماد الدولي من جمعية بنوك الدم الأمريكية (AABB) للأعوام من 2012 وحتى 2018، في حين حصل بنك الدم الإقليمي بالعين على الاعتماد الدولي منذ 2015.

أجهزة خاصة

وأشار الملا إلى أن الوحدات الدموية التي تم جمعها في بنك الدم في منطقة العين خلال العام 2018 والأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019 بلغت 22.614 وحدة دم، وتم سحب 3422 وحدة من الصفائح الدموية بواسطة أجهزة خاصة تفصل الصفائح الدموية والبلازما حسب الطلب في نفس الفترة، موضحاً أن معظم هؤلاء المتبرعين من الجنسية الإماراتية وبنسبة نحو 34 % من إجمالي المتبرعين بالدم وباقي المتبرعين هم من الإخوة من الجنسيات المختلفة والتي تعيش على أرض المحبة والتسامح وتشاركنا في تخفيف معاناة المرضى عن طريق تبرعهم بالدم ومشتقاته.