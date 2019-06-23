«قضاء أبوظبي» توعي 45 ألف عامل بحقوقهم

المصدر: أبوظبي - البيان

استهدفت دائرة القضاء في أبوظبي، توعية 45 ألف عامل، خلال زيارة لجنة التوعية العمالية إلى مدينة الإسكان الجماعي، التي تعد من أكبر المدن العمالية، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها لتوعية 250 ألف عامل على مستوى إمارة أبوظبي، خلال العام الجاري 2019.

وتأتي حملة التوعية التي انطلقت بالتزامن مع عام التسامح 2019، في إطار برنامج لجنة التوعية العمالية بدائرة القضاء، الهادف إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في دولة الإمارات، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية، المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن، عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع.

وتركز الحملة التوعوية على تقديم فعالياتها في المدن العمالية، كما تستهدف هذا العام، توعية العنصر النسائي وأصحاب العمل، وذلك بهدف توسيع نطاقها، وضمان الوصول إلى جميع الفئات المستهدفة، إذ يتم تقديم المحاضرات بلغات عدة، للتعريف بأبرز المواد القانونية التي تكفل حقوق العمالة في دولة الإمارات.