توعية العمال بـ«حظر العمل وقت الظهيرة» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة، وبالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، حملة شاملة تستهدف توعية الشركات والعمال بشأن أهمية تطبيق القرار الوزاري (365) لسنة 2018 في شأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، والذي بدأ تطبيقه منذ يوم السبت 15 يونيو الجاري، ويستمر الحظر حتى يوم الأحد 15 سبتمبر من العام الجاري 2019.

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة، أن الحملة تركز على العديد من المحاور من أهمها: تبيان الآثار الصحية السلبية للإصابة بالإجهاد الحراري، محذرة من أخطار هذا الإجهاد على صحة وسلامة العمال، داعية إلى أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من الإصابات بهذا الخطر، مشيرة إلى أن فرق الإدارة عملت على رفع الوعي لدى القائمين على إدارة المواقع الإنشائية والمختصين في شأن البيئة والصحة والسلامة، وحثهم للقيام بدورهم في تطبيق ومراقبة الالتزام بمتطلبات القرار، وتوفير متطلبات سلامة العمال وحمايتهم من الإصابة نتيجة لتعرضهم لأشعة الشمس المباشرة، أو الإجهاد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. وأكدت أن تطبيق القرار القاضي بحظر العمل وقت الظهر ينسجم مع استراتيجية البلدية الرامية إلى توفير بيئة العمل الآمنة للعاملين.