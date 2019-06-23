شرطة أبوظبي تستعرض معايير نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة خدمة وإسعاد المتعاملين بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، بالتعاون مع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ورشة عمل للتعريف بمعايير نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وآلية تطبيقه في مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي، بما يسهم في تطوير القدرات والكفاءات الشرطية، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وحضر الورشة العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في المكتب، ومديري المديريات ومراكز الشرطة ومشرفي مراكز الخدمة في شرطة أبوظبي، وشاركت في أعمالها فرق العمل الرئيسية والفرعية من مختلف قطاعات شرطة أبوظبي ومراكز خدمة وإسعاد المتعاملين.

وناقشت بناء القدرات والكفاءات الشرطية في مجالات تطبيق نظام النجوم وآليات التقييم، وتضمنت تقديم عرض عن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات ودوره في تحفيز الجهات الحكومية في الدولة لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية وبمستوى سبع نجوم لإسعاد المتعاملين.