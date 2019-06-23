12 ألف شابّ مسجّل في «كلنا شرطة»

المصدر: أبوظبي - البيان

بلغ عدد الشباب المسجلين في مبادرة كلنا شرطة في شرطة أبوظبي 12.024 شاباً من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 18.935، يشكل الشباب 63% من إجمالي عدد الأعضاء.

وأوضح العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي: أن عدد المسجلين الشباب من الأعمار بين أعمار (18-21) بلغ ألفاً و568، أما عدد المسجلين والمحصورة أعمارهم بين (22-35) بلغ عشرة آلاف و456 عضواً.

وأشار إلى أن المبادرة نجحت في تقديم ما يحتاجونه من دعم وإسناد في متطلباتهم الأكاديمية وتنظيم ساعاتهم التطوعية، واستثمار أوقات فراغهم وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم من خلال إشراكهم في الأعمال الاجتماعية التطوعية.

وأشاد بالمشاركات الهادفة للشباب في مبادرة كلنا شرطة من خلال الانخراط في فعالياتها، وتحمل المسؤوليات التي أنيطت بهم، مما يعكس نجاح التجربة في جذب أهم فئة عمرية في المجتمع.

وذكر أن انضمام أعداد كبيرة من أفراد المجتمع للمبادرة يعكس اهتمام المجتمع، في الأمن كمسؤولية مشتركة ومرتكز للتنمية المستدامة، التي تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في تكامل الجهود المجتمعية والشرطية لتعزيز مبدأ سيادة القانون.