أمطار غزيرة ومتوسطة على إمارات الدولة

المصدر: متابعة ـ مصطفى خليفة، أسامة أحمد، عصام الدين عوض

شهدت إمارات الدولة أمطاراً غزيرة ومتوسطة أمس، مع تراكم السحب الركامية على المناطق الشمالية، فيما دعت الجهات المختصة السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الأمطار وفي الأجواء المضطربة.وسقطت أمس أمطار غزيرة على شارع الإمارات والعوير ولهباب ومرغم في دبي وعلى القرائن ونزوي والمدام بالشارقة وكانت متوسطة على السيوح وخفيفة على أم القيوين كما سقطت أمطار متفرقة على مناطق أخرى.

رياح

واستمر نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل 1000 متر أحياناً على بعض المناطق الشرقية كما استمر اضطراب البحر وارتفاع الأمواج إلى 8 أقدام في عمق الخليج العربي بفعل الرياح الشمالية الغربية النشطة والتي وصلت سرعتها إلى 50 كيلومتراً في الساعة.

وصادف يوم أمس بداية شهر الصيف «الانقلاب الصيفي» وهو أطول نهار وأقصر ليل في أيام العام حيث تعامدت الشمس على خط مدار السرطان بدرجة 23.3 شمالاً، وعلى العكس في نصف الكرة الجنوبي بدرجة 23.3 جنوباً حيث أطول ليل وأقصر نهار.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم «السبت» صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة لتكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطب ليلاً وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية غرباً وشرقية على المناطق الشرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏‏س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يستمر طقس الأحد صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح شمالية غربية غرباً وجنوبية شرقية على المناطق الشرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وشهدت إمارة عجمان بكافة مناطقها بعد ظهر أمس هطول أمطار غزيرة ومتوسطة في بعض المناطق مصحوبة برياح وذلك عند الساعة الثالثة، واستمر هطول الأمطار قرابة ساعة مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة والرطوبة.

والأجواء تبشر بهطول مزيد من الأمطار والتي أدت إلى تلطيف الجو وفرحة الأهالي بأمطار الخير.

كما هطلت عصر أمس أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة من أم القيوين ولفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة – خصوصاً – منطقة السلمة ما أدى إلى تراكم المياه أمام الدوارات وفي الطرق، إضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

ودعت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق، وتفادياً لمفاجآت الطريق.

وأكدت بلدية أم القيوين جاهزيتها وتشكيل فرق عمل من عدة دوريات في مختلف طرق الإمارة والأحياء السكنية المنخفضة لشفط المياه من أمام الدوارات والطرق في حال تراكمها وهطول الأمطار بغزارة.