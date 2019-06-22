شرطة دبي تفوز بجائزة «التعليم الذكي» لأفضل منصة للطلبة الدارسين «إيفاد»

المصدر: دبي-البيان

تسلّمت القيادة العامة لشرطة دبي جائزة «IDC» الشرق الأوسط للمدن الذكية، عن فئة التعليم الذكي لأفضل منصة ذكية للطلبة الدارسين «إيفاد»، وذلك في حفل تسلّم الجوائز الذي أقامته شركة «IDC» في فندق برج العرب بدبي، بحضور 63 فريقاً مرشّحاً من 8 دول عربية يتنافسون في مختلف المجالات التقنية والتعليمية والصحية والبيئية والسلامة المهنية.

استلم الجائزة المقدم الدكتور منصور حسن البلوشي مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، الذي أعرب عن سعادته بفوز شرطة دبي ضمن إحدى أهم الفئات التي تتطلع القيادة إلى الريادة والتميز فيها، ألا وهي التطوير في القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يعد جوهر العملية التنموية للمجتمعات ومصدراً للابتكارات والإنجازات.

وقال الدكتور منصور إن فوزهم عن منصة «إيفاد»، أول منصة ذكية تفاعلية شاملة جامعة لكل الطلبة الدارسين من منتسبي شرطة دبي ومختلف طلبة الجامعات في الدولة، لهو إنجاز آخر يُضاف إلى رصيد إنجازات شرطة دبي في مختلف المجالات، ونؤكد أننا مستمرون في الابتكار ومواكبة المستجدات وأحدث التقنيات وفقاً لتوجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.وأوضح المقدم البلوشي، أن الفوز بهذه الجائزة مدعاة للفخر، وذلك تبعاً للتنافسية الشديدة بين الفرق المترشحة من 8 دول، خضعت جميع اشتراكاتهم لتحليل الخبراء والمختصين في مجال التكنولوجيا الحديثة والابتكار وتحليل البيانات.