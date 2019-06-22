الإمارات تبحث قضايا العمل مع المغرب ورواندا وغانا وإثيوبيا وأوغندا

المصدر: جنيف-وام

التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني المغربي وذلك على هامش مؤتمر العمل الدولي الذي يختتم أعمال دورته 108 غداً في مدينة جنيف السويسرية بحضور وفد الدولة برئاسة معاليه.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيز التعاون في مجالات العمل.

وتناول اللقاء أجندة أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي ومساهمتها في استعداد الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية للتعامل مع تحديات مستقبل العمل.

حضر اللقاء عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف وسيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية وماهر حمد العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش والدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية.

كما بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي مع نظرائه في كل من رواندا وغانا وإثيوبيا وأوغندا كل على حدة، سبل تطوير العلاقات الثنائية في مجالات العمل والقوى العاملة وذلك على هامش مؤتمر العمل الدولي وبحضور مسؤولي وزارة الموارد البشرية والتوطين أعضاء وفد الدولة.

واستعرضت اللقاءات الثنائية واقع سوق العمل في دولة الإمارات واحتياجاته من المهن وسياسات استقدام العمالة فضلاً عن التشريعات التي تحكم علاقة العمل بين أصحاب العمل وعمالة المنشآت من جهة، وبين أصحاب العمل والأسر والعمالة المساعدة بمختلف فئاتها من جهة أخرى.

كما تم استعراض منظومة الأدوات والسياسات والبرامج التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار تنفيذ التشريعات الوطنية ذات العلاقة بمجالات العمل حيث جرى التأكيد على فعالية تلك المنظومة في ضمان الحقوق والواجبات العمالية.

وأكدت اللقاءات أهمية تطوير الشراكات الحكومية بين الإمارات والدول المشار إليها بما يسهم في ضمان الحقوق العمالية في كافة مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت.