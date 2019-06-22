تعزيز التعاون الإماراتي الكوري في الاستدامة الزراعية

المصدر: دبي - البيان

شارك وفد وزارة التغير المناخي والبيئة برئاسة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة لقطاع المجتمعات المستدامة، في الدورة الثانية من اجتماعات لجنة التعاون الزراعي الإماراتية الكورية في العاصمة سيؤول، في إطار استراتيجيتها ورؤيتها العامة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق الاستدامة.

والتقى الوفد ضمن مشاركته بجيونج إل المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في الجمهورية الكورية.

وركز جدول أعمال الاجتماع الثاني للجنة على استكشاف مدى التقدم والتطور المحرز في عملية التعاون الثاني بين الدولتين في مجال الزراعة والمزارع الذكية، والتي تم إطلاقها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ولي جاي هو وزير الزراعة في الجمهورية الكورية في فبراير الماضي بحضور مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وضمن جدول أعمال الاجتماع قدم المسؤولون الإماراتيون والكوريون لمحة عامة على القطاع الزراعي والسياسات الخاصة به في كلا البلدين، بهدف رسم صورة واضحة متبادلة لمسيرة التعاون في هذا المجال، وتناول نقاش الطرفين تعزيز الحركة التجارية المتبادلة للمنتجات الغذائية والزراعية، وأهمية تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير لهذا النوع من المنتجات.

وفي كلمة له خلال الاجتماع قال المهندس سيف الشرع: «إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات استراتيجية قوية مع الجمهورية الكورية، تشمل كافة القطاعات ومنها القطاع الزراعي والغذائي».