حرم حاكم أم القيوين تشهد حفل تخريج طالبات الثانويتين الفنية و«التطبيقية»

المصدر: أم القيوين - وام

شهدت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخة سمية بنت صقر القاسمي أمس حفل تخريج طالبات الدفعة الثالثة من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية والثانوية الفنية في أم القيوين الذي أقيم تحت رعايتها بمسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وحضر الحفل عدد من الشيخات وعائشة ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين ورشيدة ناشف مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والفنية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ونخبة من القيادات النسائية.

وأعربت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي عن سعادتها بتخرج كوكبة من بنات الإمارات المتسلحات بالمهارات والخبرات الفنية النوعية القادرة على التحدي والمنافسة على كل الصعد وتلبية احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة.. مشيدة بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في تعزيز منظومة التعليم المهني والتقني وتحسين جودة مخرجاته وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة المشاركة في الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة في كل المجالات.

وأشادت رشيدة ناشف في كلمتها التي ألقتها ضمن فعاليات الحفل بقيادة دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وألقت الطالبة موزة محمد سالم الغفلي كلمة الخريجات، وأكدت فيها عزم جميع الخريجات على مواصلة السير في دروب العلم والمعرفة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة.وألقت الخريجة عائشة سلطان الكتبي قصيدة محفزة على التميز والعمل بإخلاص لتحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات.

وفي ختام الحفل قامت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي بتسليم ستة وأربعين طالبة من تخصصات العلوم الهندسية والهندسة التطبيقية بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية والإدارة المالية والمحاسبة شهادات التخرج، وتسلمت بدورها من رشيدة ناشف هدية تقديراً لرعايتها الحفل.