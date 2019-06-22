طحنون بن محمد وأحمد السويدي يحضران أفراح الشامسي والظاهري بالعين

المصدر: العين-وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم راشد بن علي الشامسي بمناسبة زفاف نجله «شامس» إلى كريمة محمد علي بن حرمل الظاهري وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.حضر الحفل إلى جانب سموه اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين.

كما حضر الحفل أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ سلطان بن سعيد بن محمد آل نهيان وعدد من المسؤولين و كبار الشخصيات وجمع من المهنئين.