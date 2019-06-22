المقهى التربوي بالعين يركّز على مشاركة أولياء الأمور بالعملية التعليمية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بمنطقة العين مساء أول من أمس الجلسة النقاشية الثامنة من برنامج «المقهى التربوي»، وذلك برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وحضور عضوات المقهى التربوي، ونخبة من المعلمات والتربويات.

وتمت في الجلسة التي أدارتها موزة النيادي مديرة مدرسة الطليعة في العين مناقشة موضوع مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية والتأكيد التام على أن ولي الأمر يعتبر جزءاً مهماً من العملية التعليمية، ويتحتم عليه أن يكون على اتصال دائم مع المدرسة لمتابعة ابنه من الناحيتين العلمية والسلوكية، فهذا من شأنه أن يسهم في تشكيل علاقة جيدة مع المدرسة.