برعاية محمد بن زايد.. الذيد تزف 80 عريساً اليوم

المصدر: الذيد - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تشهد مدينة الذيد عرسها الجماعي الثامن عصر اليوم.

وستزف الذيد 80 عريساً من أبنائها وسط فرحة مجتمعية غامرة.

وهنأ الدكتور محمد عبدالله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد الشباب المشاركين في العرس الجماعي رافعاً باسمهم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرعاية سموه للعرس الجماعي.

وأشاد بدور سموه وما يقدمه من دعم سخي لإقامة الأعراس الجماعية وتوجيهاته بتسخير الإمكانيات المختلفة للراغبين بالزواج من أبناء الوطن للنهوض بهم ودعم حياتهم الاجتماعية بما يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم المعطاء.

وثمن بن هويدن الدعم المتواصل الذي يلقاه أبناء الإمارات من القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لمساعدة شباب الإمارات على تقليل تكاليف الزواج بشكل عام والأعراس بشكل خاص والتوجيه الدائم بإقامة الأعراس الجماعية.