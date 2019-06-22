شرطة أبوظبي تستضيف «الابتكار في وكالة الإمارات للفضاء»

المصدر: أبوظبي-البيان

استضافت شرطة أبوظبي، محاضرة «الابتكار في وكالة الإمارات للفضاء»، نظمها مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء.

شهد المحاضرة، العميد خالد عبد الله الخوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وعدد من الضباط والمنتسبين.

واستعرضت شيخة المسكري، الرئيس التنفيذي للابتكار في وكالة الإمارات للفضاء، الطموحات الابتكارية، والآفاق الاستكشافية التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها لترسيخ مستقبل أفضل للأجيال القادمة في عالم الفضاء، ضمن «مئوية الإمارات 2071»، وتماشياً مع استراتيجية «المريخ 2117».

وركّزت المتحدثة على الابتكار وأهميته، والاستثمار في الفضاء، وجهود الإمارات في الفضاء الوطني.