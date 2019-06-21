محمد بن زايد يحضر حفل استقبال أقامه سلطان علي الخاطري بمناسبة زفاف نجله

المصدر: وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن علي الخاطري بمناسبة زفاف نجله " ماجد " إلى كريمة سمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

و هنأ سموه العريس وذويه بهذه المناسبة متمنيا له حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان و سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية .

و تخللت حفل الاستقبال ــ الذي حضره جمع من الشيوخ و المدعوين وأقارب وأهل العريس - عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية.

