توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحيانا مع فرصة لتكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار وتميل درجات الحرارة للإرتفاع.

كما توقع المركز أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية على المناطق الغربية وشرقية على المناطق الشرقية / 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج بوجه عام، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:19 والثاني عند الساعة 03:41 والجزر الأول عند الساعة 10:20 والثاني عند الساعة 21:43 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج بوجه عام، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:09 والثاني عند الساعة 00:25 والجزر الأول عند الساعة 19:25 والثاني عند الساعة 06:59

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 32 80 35

دبي 44 31 80 31

الشارقة 44 32 85 30

عجمان 43 31 85 34

أم القيوين 43 31 85 30

رأس الخيمة 44 30 90 35

الفجيرة 38 32 75 55

العين 46 32 70 15

ليوا 45 28 80 20

الرويس 41 29 70 25

السلع 40 29 70 30

دلما 39 30 65 30

طنب الكبرى 38 30 75 35

طنب الصغرى 38 30 75 35

أبو موسى 38 31 75 35