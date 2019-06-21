حمدان بن زايد: حريصون على متابعة شؤون أبناء الدولة وتلمّس احتياجاتهم

المصدر: الظفرة - وام

واصل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، جولته التفقدية في عدد من مدن منطقة الظفرة بزيارة جزيرة دلما.

وأشاد سموه بجهود وخطط التنمية الشاملة والإمكانيات التي سخّرتها قيادة الدولة الرشيدة، وحرصها على متابعة شؤون أبناء الدولة وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز ما يُقدَّم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

واطلع سموه، خلال الزيارة، على عدد من المرافق والمشاريع التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات السكنية والخدمية والحيوية، واطمأن على سير العمل فيها، لما لها من دور فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الجزيرة.

من جانب آخر، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جموع المواطنين الذين توافدوا للسلام على سموه بمناسبة زيارته لجزيرة دلما.

ونقل سموه للمواطنين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمام سموهما بتطوير وتنمية منطقة الظفرة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «نحرص على القيام بالزيارات الميدانية لكل مدن منطقة الظفرة، والتواصل مع المواطنين فيها، للتعرف إلى احتياجاتهم، ومعالجة قضاياهم في شتى قطاعات الحياة العصرية التي نبتغيها لمواطنينا، ونعمل جميعاً قيادةً وحكومةً ومسؤولين على بناء مجتمع معافى وسليم من كل جوانبه ومناحيه».

واستمع سموه إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم، ووجّه بتلبية احتياجاتهم وتطوير الجزيرة بالصورة المنشودة.

من جانبهم، أكد أهالي دلما أن هذه الزيارة دليل على تلاحم قيادة الإمارات مع الشعب، وحرصها على انتهاج كل السبل لتوفير وسائل العيش الكريم لأبناء الوطن على اتساع رقعة وجودهم على أرض الإمارات، مشيرين إلى أن لقاءات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، والتواصل المباشر مع المواطنين، وسعيه إليهم، تضرب أمثلة رائعة في الحب المتبادل ومساحة الود الواسعة بين القيادة ومواطنيها.

رافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي الشدي المنصوري، المدير العام لبلدية منطقة الظفرة، وصالح جذلان المزروعي، المدير الإقليمي لدائرة التعليم والمعرفة في منطقة الظفرة.