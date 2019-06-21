هلال المري: الإعفاء من رسوم التأشيرة يعزز مكانة الدولة وجهة سياحية مميزة

المصدر: دبي - البيان

أكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، أنّ تطبيق قرار مجلس الوزراء بإعفاء مرافقي زوّار الإمارات ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة من رسوم تأشيرة الدخول هذا الصيف يندرج ضمن الجهود التي تقوم بها الحكومة الرشيدة من أجل تعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية مميزة على مدار العام.

وذكر المري في تصريح له، أن «القرار يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى استقطاب المزيد من الزوار خلال فصل الصيف ولاسيما من فئة العائلات، وبالتالي المساهمة في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بشكل خاص والدولة بشكل عام، ويتكامل هذا القرار مع الجهود التي نقوم بها عبر تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والعروض الترويجية التي توفر تجارب متنوعة لزوارنا».