اللجنة النسائية في «كهرباء دبي» تنظم ورش عمل لـ150 موظفة

المصدر: دبي- البيان

ترجمة لاستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير قدرات الموظفات وتوفير بيئة عمل محفزة لهن، نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث ورش عمل متنوعة شاركت فيها أكثر من 150 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة، كانت الورشة الأولى حول «علم نفس الألوان» وتأثيرها على أنماط الشخصيات وقدرتها على التطوير؛ والثانية حول «فن الرسم والديكوباج»، وتضمنت عدداً من الجوانب النظرية والعملية التي نالت استحسان الموظفات؛ أما الثالثة فكانت حول البخور والعطور التقليدية بهدف ربط الموظفات مع الموروث الأصيل لدولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على العادات والتقاليد ونقلها للأجيال الجديدة.

وأكدت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، حرص اللجنة على تنظيم ورش عمل تهدف إلى تطوير قدرات الموظفات، وتحفيزهن على الابتكار، وتشجيعهن على المشاركة في مختلف الأنشطة التي تنظمها اللجنة على مدار العام.