«حمدان بن محمد لإدارة المشاريع» تدعو للمشاركة في دورتها الـ 3

المصدر: دبي - البيان

دعا مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع الأفراد والشركات والمؤسسات في مجتمع الأعمال والأكاديميين لتكثيف مشاركاتهم في الدورة الثالثة للجائزة، التي سيكون آخر موعد لاستقبال المشاركات فيها هو الـ 31 من يوليو المقبل.

وتهدف الجائزة إلى جعل دبي مركزاً عالمياً مرموقاً ونقطة انطلاق لأصحاب الابتكارات والمتخصصين في مجال إدارة المشاريع، وذلك نظراً لأهمية هذا القطاع ومساهماته الفعّالة والحيوية في إنجاز الكثير من المشاريع الطموحة سواء كانت مشاريع صغيرة، متوسطة، كبيرة أو عملاقة وأهميتها في تحسين سبل العيش وإسعاد أفراد المجتمع.

وتستمر المشاركات منذ فتح باب المشاركة في الدورة الـ 3 للجائزة ما يدلّ على اهتمام الأفراد والشركات المؤسسات والأكاديميين في عرض ما لديهم من مشاريع ومبادرات وإنجازات في هذا المجال وتسليط الضوء عليها من خلال هذا المنبر، الذي يعتبر فرصة رائعة للجميع لإبراز ابتكاراتهم في إدارة المشاريع، وعليه وما زال هناك متّسع من الوقت لتقديم المزيد من المشاركات في الجائزة ولغاية 31 يوليو المقبل، حيث يتم التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني http://www.hbmaipm.com/.

ومن الجدير بالذكر أن قيمة الجائزة الإجمالية تصل إلى قرابة مليوني درهم، أي ما يعادل 550 ألف دولار أمريكي. علماً بأنه سيعلن عن الفائزين خلال الدورة السادسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، التي ستقام في ديسمبر من العام الجاري.