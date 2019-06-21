«الإمارات للتنمية الاجتماعية» في رأس الخيمة توصي بافتتاح فروع جديدة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة رئيس مجلس إدارة الجمعية، اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2019، بمقرها في منطقة الظيت، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، و42 عضواً من الجمعية العمومية، والذي يعد الأول بعد فتح باب الانتساب لعضويتها العمومية أمام أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وأوضح خلف سالم بن عنبر، نائب الرئيس ومدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، أن الحضور تقدم بعدد من التوصيات لتنفيذها، ومنها فتح فروع جديدة للجمعية لتغطية مناطق رأس الخيمة مع التوسيع في تقديم الأنشطة والبرامج، لافتاً إلى أن الاجتماع هو الأول بعد فتح باب العضوية أمام أفراد المجتمع، والذي ساهم بارتفاع عدد أعضاء الجمعية إلى 75 عضواً مقارنة بـ 21 عضواً من المؤسسين، لافتاً إلى أن عدد حضور الجمعية العمومية السنوية بلغ 42 عضواً.

وأضاف: «تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال، والمصادقة على محضر الاجتماع السابق، وعرض تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، واستعراض نتائج الجمعية في العام الماضي، واتفاقيات التعاون والشراكات، والخدمات والتطبيقات الاجتماعية، بالإضافة لاستعراض برامج النشاط وخطة العمل لعام 2019».