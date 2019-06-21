مدير عام «الطوارئ والأزمات»: الإمارات تضع قضية اللاجئين في جوهر اهتماماتها

المصدر: أبوظبي-وام

أكد الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دولة الإمارات تضع قضية اللاجئين في جوهر اهتماماتها لإدراكها مدى أهمية أوضاعهم، وتأثيرها على الاستقرار والسلام والتوازن السليم حول العالم حيث تقف بجانب الجهود المثمرة التي تقوم بها المنظمات الدولية وعلى رأسهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتدعو إلى تخفيف مآسي اللاجئين من خلال احتوائهم ومساعدتهم مادياً ومعنوياً، وتوفير مقومات الحياة الكريمة واحترام مشاعرهم وظروفهم.

وقال الحوسني - في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام -:إن دولة الإمارات تساهم بشكل دائم في بناء المدن الجديدة للاجئين وتوفير كافة سبل الحياه الكريمة لهم في تلك المناطق كما استقبلت أعداداً كبيرة من أبناء الدول التي تواجه الحروب، مؤكداً على دعم الإمارات الكامل لبرامج المفوضية؛ من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة التي تسعى كل الأطراف الدولية إلى تحقيقها.

وأضاف: يعد احتفال العالم باليوم العالمي للاجئين، مناسبة إنسانية تسلط المنظمات الدولية الضوء على أصعب ما يواجهه عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم، إذ يعيشون تحت تهديد الهجرة قسراً.