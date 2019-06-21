«طرق دبي» تدعو الشركات المعنية بصيانة «مترو دبي» للتأهل

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت مجلة ميد أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي دعت الشركات المعنية للتأهل خلال الأسبوع الجاري من أجل عقد تشغيل وصيانة مترو دبي.

ونقلت المجلة عن مصادر مقربة من المشروع أن هيئة الطرق والمواصلات تتوقع أن تتقدم 10 شركات بمصوغات تأهيلها بما فيها شركة سيركو البريطانية. وكانت شركة سيركو البريطانية وقعت في أبريل الماضي عقداً بقيمة 680 مليون درهم لتمديد عقدها للتشغيل والصيانة من سبتمبر 2019 إلى سبتمبر 2021.

وأوضحت مجلة ميد أن قوانين المشتريات في دبي تنص على إعادة طرح المناقصة وليس تمديدها عندما ينتهي العقد عام 2021.

ويشمل تمديد عقد التشغيل والصيانة مع شركة سيركو لمدة عامين تشغيل وصيانة امتداد الخط الأحمر من مترو دبي بطول 15 كيلومتراً والمتوقع أن يبدأ تجربته في فبراير 2020. وبعد انتهاء خط 2020 سوف يسير على شبكة مترو دبي بطول 90 كيلومتراً 120 عربة مترو في وقت الذروة. ويغطي العقد جميع أصول المترو من قطارات وسكة حديد ومحطات.