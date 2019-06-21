«الدولية للمسرح» تشيد بدور الإمارات في إثراء الحياة الثقافية العالمية

المصدر: باريس - وام

ثمّنت الهيئة الدولية للمسرح مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة ترميم وتجديد مسرح تاريخي فرنسي في قصر «فونتينبلو» الإمبراطوري في العاصمة باريس.

وقال محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح، بمناسبة الافتتاح الرسمي لـ«مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»: «إن التجربة الإماراتية الرائدة في مد جسور التواصل مع شعوب العالم على جميع الصعد أسهمت في إيجاد مناخ مناسب لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الآخرين، وبلورة آلية للتحاور بين مختلف الثقافات المتنوعة».

وأشار الأفخم إلى أن القيادة الرشيدة للدولة آمنت منذ البداية بأن إشاعة الوعي المعرفي ودعم التجارب التنويرية الثقافية في العالم من شأنه تعزيز ثقافة التسامح والمحبة بين الشعوب.

ولفت إلى أن التجربة الإماراتية انتقلت في هذا السياق من حيز التنظير إلى ميادين الممارسة العملية، حتى بات العالم بأسره يعترف بالدور الإنساني والثقافي العالمي الرائد للدولة.