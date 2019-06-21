الإمارات وبنغلاديش تبحثان تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي

المصدر: دكا-وام

بحثت الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة ملف الأمن الغذائي خلال زيارتها إلى بنغلاديش سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة والأمن الغذائي.

ودعت دولة الإمارات بنغلاديش للانضمام لبرنامجها للبحوث المشتركة التي تعمل في مجال الأمن الغذائي و تغيير المناخ واقترح الجانب البنغلاديشي بدء برنامج تبادل الخبرات في مجال التعليم واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في هذا الصدد.

ووصف الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في مكتب رئيسة وزراء بنغلاديش بالبرلمان الوطني في العاصمة دكا بحضور ساعد محمد المهيري سفير الدولة لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية - العلاقات الثنائية بين البلدين بالمتميزة، وأكدتا على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات البينية.

ودعت رئيسة وزراء بنغلاديش رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في بلادها في قطاعات الصناعات التحويلية والبنية التحتية والزراعة وحفظ الأغذية و غيرها من المجالات.. فيما أعربت معالي المهيري عن رغبة الإمارات في استيراد الأغذية من بنغلاديش بأسعار تنافسية.

من جهة أخرى حضرت معالي وزيرة الدولة مأدبة غداء أقامها محمد شهريار وزير الدولة البنغلاديشي للشؤون الخارجية في دار ضيافة «بادما» الحكومية على شرفها وأعضاء الوفد المرافق. كما التقت معالي وزير الدولة الدكتور محمد عبد الرزاق وزير الزراعة وشادهان شاندرا ماجومدار وزير الأغذية وأشرف علي خان خسرو وزير الدولة للثروة السمكية والحيوانية .

وخلال الاجتماع مع وزير الأغذية اتفق الطرفان على العمل المشترك على نطاق أوسع في مجال بناء القدرات وخلق الوعي والمعرفة وتبادل التكنولوجيا .