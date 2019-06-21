54.8 % من المشتغلات الإماراتيات لديهن مؤهلات عليا

المصدر: دبي- وائل نعيم

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة لإمارة دبي لعام 2018، التي أعلنها مركز دبي للإحصاء، أن غالبية المشتغلين الإماراتيين، مؤهلين علمياً، فيما لم تتجاوز نسبة الأمية بينهم 0.2 %، كما يظهر جلياً المستوى التعليمي العالي للمشتغلين الإماراتيين، حيث وصلت نسبة المشتغلين الإماراتيين ممن لديهم بكالوريوس فأعلى إلى 42.5 %، وترتفع هذه النسبة لدى المشتغلات الإماراتيات لتصل إلى 54.8 %، ممن لديهن بكالوريوس فأعلى، فيما كانت بين الذكور الإماراتيين المشتغلين 35.2 %، وأظهرت نتائج المسح أن 67.0 % من إجمالي المشتغلين من سكان الإمارة، يحملون مؤهلاً تعليمياً ثانوياً فما فوق، وأن 36.5 % يحملون درجة البكالوريوس أو أعلى، الأمر الذي يعني تحولاً واضحاً في استراتيجية كفاءة استقطاب العمالة المؤهلة.

تركيب مهني

وبحسب نتائج المسح، فإنه يختلف التركيب المهني للمشتغلين الإماراتيين، اختلافاً كلياً عما هو لدى المشتغلين غير الإماراتيين، وهذا ما أفرزته النتائج الرئيسة للمسح، حيث إن الغالبية العظمى من المشتغلين الإماراتيين، يعملون بالمهن البيضاء «المهن العليا والاختصاصية ومساعديهم والكتبة والخدمات المجتمعية»، فيما كان حوالي 55.6 % من المشتغلين غير الإماراتيين يعملون بالمهن البيضاء.

مهارة وكفاءة

كما أظهرت نتائج المسح أن 37.0 % من المشتغلات الإماراتيات، يعملن بالمهن التخصصية التي تتطلب المستوى التعليمي العالي والمهارة والكفاءة، في المقابل، يعمل 28.5 % من الإماراتيين الذكور في مهن الفنيين ومساعدي الاختصاصيين. وبلغت نسبة المشرعين وكبار الموظفين والمديرين بين الإماراتيين 14.3 % من إجمالي المشتغلين الإماراتيين، وكانت نسبة القياديين بين المشتغلين الذكور الإماراتيين 15.5 %، فيما بلغت نسبة القياديات الإماراتيات 12.2 %.

عينة المسح

تم تنفيذ المسح باستخدام أحدث التقنيات والوسائل الذكية الجيومكانية، للاستدلال على عينة المسح الممثلة والمصممة بأسلوب علمي من الأسر المقيمة في الإمارة، والتي بلغ حجمها 3000 أسرة موزعة على 1500 أسرة إماراتية، و1500 أسرة غير إماراتية، منتشرة على مختلف مناطق الإمارة الجغرافية.