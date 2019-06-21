سعود القاسمي يستعرض والسفير السعودي علاقات التعاون

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير السعودي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة، وتعزيزها في إمارة رأس الخيمة.

حضر الاستقبال الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعبدالعزيز الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي.