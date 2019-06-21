عبد الله المري: شرطة دبي تطبق أفضل الممارسات لسعادة المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة للمتعاملين، وإيجاد بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس القيادات العليا في شرطة دبي، بحضور أعضاء المجلس: اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد لشؤون التميز والريادة، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

تهنئة

وهنأ اللواء عبد الله خليفة المري جميع العاملين في القيادة العامة لشرطة دبي، بمناسبة فوز شرطة دبي بالمركز الأول في مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري فئة الجهات الحكومية الكبيرة لعام 2018 بنسبة 92.5%، بالإضافة إلى فوزها بالمركز الأول في مؤشر سعادة الموظفين للجهات الحكومية الكبيرة بنسبة 91.7%، متمنياً المزيد من التوفيق والنجاح للقيادة العامة لشرطة دبي.

وحثّ اللواء عبد الله المري الجميع على تكثيف الجهود والنزول الميداني، والتواصل مع مختلف الموظفين بما يسهم في تحقيق السعادة والرضا الوظيفي لديهم، والتعرف إلى احتياجاتهم، والعمل على تقدير جهودهم من خلال التكريم والتحفيز المستمر لهم، الأمر الذي ينعكس على تعزيز روح المبادرة والإبداع وقيم الولاء والإنتاج والأداء في العمل، وتحقيق سعادة الموظفين، وسينعكس بالضرورة على تحقيق السعادة للمتعاملين الخارجيين.

نبذة

تأسس مجلس القيادات العليا في شرطة دبي بقرار إداري رقم 14 لعام 2014، ويختص برسم ومناقشة الخطط الاستراتيجية لشرطة دبي بمستوياتها الـ 3 «الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأمد»، بالإضافة إلى الخطط الفنية الطارئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .