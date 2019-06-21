ضاحي خلفان: دور كبير للأسرة في حماية الأبناء من الإدمان

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، أهمية دور الأسرة في حماية الأبناء من مشاكل التورط في قضايا إدمان المخدرات، مشيراً إلى أن التربية الحسنة والتوجيه الصحيح، ومراقبة الأبناء ومتابعتهم، تشكل خطوط الدفاع الأولى قبل حدوث المشكلة وتفاقمها. وشدد معاليه على ضرورة تعاون الأسرة مع المدرسة في إبلاغ الجهات المعنية عن أية حالة تعاطٍ يشتبه فيها بين أبنائهم، مؤكداً على ضرورة تعاون الجميع من أجل القضاء والحد من انتشار هذه الآفة المدمّرة التي تؤدي إلى ضياع الشباب وإهلاك المجتمعات.

وأشاد معاليه بالجهود التي يبذلها رجال المكافحة في التصدي لكافة المحاولات والطرق المبتكرة لترويج المخدرات، وذلك من خلال ما تم عرضه حول عدد من العمليات الميدانية لفرق المكافحة، التي تبين يقظة ومتابعة رجال مكافحة المخدرات.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع المجلس الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، ومحمد أحمد الكويتي مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، والعميد عيد محمد ثاني رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والعميد عبدالرحمن محمد العويس رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور راشد الذخري رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

منافذ

واطلع المجلس على برنامج «منافذ» الذي أعدته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، للاستعلام عن قضايا المخدرات ومرتكبيها، ويتضمن عمليات ضبط مهربي المخدرات عبر المنافذ بالدولة وجنسياتهم، وأساليب التهريب المتبعة. كما استعرض المجلس تقريراً حول آلية إتلاف المخدرات .

ضوابط

واستعرض الدكتور أمين الأميري، القرار الوزاري بشأن اصطحاب الأدوية المخدرة أو المراقبة بغرض الاستخدام الشخصي مع المسافرين القادمين للدولة، والآلية والضوابط والإجراءات المتبعة في هذا المجال من قبل وزارة الصحة بالدولة.

مبادرة

استعرض مجلس مكافحة المخدرات مبادرة الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، حول الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن الخشبية وتتبعها.