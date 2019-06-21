5 مبادرات تعزز الريادة في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي 5 مبادرات ومشاريع تطويرية خلال اجتماع التكامل بين قطاعي «التميز والريادة» و«أمن المنافذ»، والذي ترأسه اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، بهدف تعزيز العمل المشترك، ورفع مستوى التنسيق في الأنشطة والمبادرات والمشاريع التي تخدم القطاعين، والاستفادة من تجارب الإدارات العامة التابعة للقطاعين، وتبادل المعرفة ونقل وجهات النظر والمقترحات التي تطوّر من الأداء، وذلك بحضور مديري الإدارات العامة ونوابهم ومديري مكاتب التطوير المؤسسي ومديري الإدارات الفرعية.

وقال اللواء عبد القدوس العبيدلي: «إن هذه الاجتماعات لها أهمية كبيرة، نظراً لبناء مشاركة مشتركة بين القطاعين عليها، كما أنها تعزز من منظومة العمل الواحدة، وتطوّر من مستوى الأداء في الإدارات العامة، وترفع من مستوى رضا الموظفين والجمهور الخارجي، وجميع هذه الأمور تصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي». وبدوره، قال اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني: «إن اللقاء بين القطاعات يشكل نوعاً من الإضافة والقيمة المهمة لدعم وتطوير العمل المؤسسي، وذلك من خلال طرح الأفكار الإبداعية، وعمل جلسات عصف ذهني مشترك، وتبادل المعرفة، ما يسهم في تحقيق تطلعات ورؤى شرطة دبي».

وخرج الاجتماع بـ 5 مبادرات هي: «برنامج فرص» والمعني بالإبداع في تطوير العمليات الإدارية، و«برنامج10×10» والخاص بالشفافية والتنافسية بين مديري الإدارات لقطاع التميز والريادة، و«برنامج مجيب» الذي يهدف إلى تطوير وتأهيل الموارد البشرية في قطاع التميز والريادة لتبوؤ مناصب قيادية، ورفع الكفاءة والأداء، و«برنامج معرفي وتدريبي»، و«مبادرة صنع في القطاع» وهي معنية بالتعلم وببرنامج ضبط إدارة متابعة المشاريع، وكذلك تم مناقشة المواضيع التي طرحت من قبل الإدارة العامة للتميز والريادة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وكذلك الأنظمة الإدارية والأمنية للإدارة العامة لأمن المطارات، ومبادرات وأنشطة مركز شرطة الموانئ، ومركز الجناح الجوي».