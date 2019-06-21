عمليات روبوتية لتعيين الكوادر الوظيفية في مواصلات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مواصلات الإمارات عن إطلاق مشروع أتمتة العمليات الروبوتية (PRA) في مجال استكمال إجراءات تعيين الكوادر الوظيفية في المؤسسة، وذلك عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتم خلالها استخدام الروبوتات البرمجية المتخصصة المعروفة باسم «بوت»، والتي تنفذ مجموعة متنوعة من الأعمال البشرية المتخصصة.

وأفادت فريال توكل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة في مواصلات الإمارات، بأن المؤسسة تعمل على مواكبة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بإطلاقها حزمة واسعة من المشاريع الذكية ضمن خطتها الاستراتيجية الخمسية 2018-2021، خاصة فيما يتعلق بتطوير الأعمال والأنشطة الرئيسية، عبر أتمتة الخدمات المختلفة التي تقدمها .

وأوضحت توكل أن مشروع أتمتة العمليات الروبوتية لإجراءات تعيين الكوادر الوظيفية الجديدة في المؤسسة من أهم تلك المشاريع، والذي يهدف إلى التحول النوعي من التكنولوجيا التقليدية إلى المعلوماتية المعاصرة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك برفع مستويات الإنتاج وخفض التكاليف بشكلٍ كبير وتطوير معايير الجودة، إضافة إلى حوكمة الإجراءات، ما يتيح تتبع جميع خطوات العملية بشكل تفصيلي وفوري ودقيق، كونها تتسم بالقدرة على أتمتة مجموعة كبيرة من العمليات في الوظائف الرئيسية على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن هذه التقنية تعد واحدة من أساسيات التحول الرقمي لهذا العصر، ما يسهم في رفع كفاءة العمل وجودة الإجراءات وإدارة تكلفتها، نظراً لقيام العمليات الروبوتية بمراجعة البيانات الشخصية الخاصة بالموظفين الجاري تعيينهم في المؤسسة، وإدخالها في أنظمة الموارد البشرية والتدقيق عليها بشكل مباشر.

وعن الخدمات التي تم إدراجها في التطبيق الخاص بإجراءات التعيين، أشارت إلى قيام فريق العمل بأتمتة العديد من الإجراءات المرتبطة بالموارد البشرية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والروبوتات الذكية لإجراءات تعيين الكوادر الوظيفية وإنهاء إجراءات التعيين بشكل آلي مثل إجراءات الإقامة، ووثائق التعيين الأخرى، حيث يتم إدخال البيانات والتحقق من صحتها ومعالجتها بشكل آلي ودون تدخل بشري، ما يسهم في سرعة إتمام الإجراءات المرتبطة بالتعيين، وتجنب أي أخطاء، وهو ما يدعم صحة ودقة البيانات ويوفر الوقت والجهد، إذ بينت نتائج دراسة التطبيق وجود توفير في الوقت المستغرق لإجراءات التعيين بعد تطبيق نظام البوت الذكي بمعدل 60-70% مقارنة بالوقت المستغرق للإجراءات المتبعة قبل التطبيق.