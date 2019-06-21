سلطان بن زايد وطحنون بن محمد يعزيان بوفاة عوشة المنصوري

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عوشة بنت نايع المنصوري، أرملة المرحوم حميد بن عمهي المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه صباح أمس لمنزل أبناء الفقيدة في منطقة البصرة بمدينة العين.

وأعرب سموه لأبناء الفقيدة عمهي وأحمد وجمعة وعدد من ذويها، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته. من جهتهم عبّر أبناء الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة.

كما قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، واجب العزاء إلى عمهي حميد المنصوري في وفاة والدته، رحمها الله، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء.وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة.