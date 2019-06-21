حمدان بن محمد يواصل استقبال المعزين في وفاة منصور آل ثاني

المصدر: دبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في مجلس زعبيل الكبير في دبي، أمس، ولليوم الثاني على التوالي جموع المعزين في وفاة المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني.

وتقبل سموه وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وإلى جانبهما الفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.. التعازي من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ومن سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، والشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، الذين أعربوا عن صادق تعازيهم في الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تقبل سموهم تعازي معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ومن عدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة.