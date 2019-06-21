شرطة رأس الخيمة تخرّج 60 منتسباً بمعهد تدريب الشرطة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، بحضور العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، ولوران كولر نائب الملحق الأمني في السفارة الفرنسية بدولة الإمارات، والخبراء الفرنسيين، وعدد من ضباط وموظفي شرطة رأس الخيمة، حفل تخريج دورتين تدريبيتين شملتا 60 مشاركاً من منتسبي الشرطة، وذلك بمبنى الشهيد طارق الشحي.

وتم خلال الحفل، تخريج دورة «تقنيات التحقيق الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة مع استدراج القُصّر» بالتعاون مع الشرطة الفرنسية، ودورة «تأسيس المراقبة الإلكترونية»، التي تستهدف تدريب العناصر الشرطية على مراقبة النزلاء أو المحكوم عليهم بواسطة الطوق الإلكتروني.