شرطة أبوظبي تنظم ورشة حول السعادة والإيجابية في بيئة العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي ورشة عمل عن العوامل المؤثرة في السعادة والإيجابية وآثارهما في حياة الفرد والمجتمع وذلك في مبنى إدارة ترخيص السائقين والمركبات في العين.

وأكد العقيد محمد سعيد الشامسي، مدير إدارة ترخيص السائقين والمركبات في العين اهتمام شرطة أبوظبي بنشر مفهوم السعادة والإيجابية وتعزيز المبادرات، التي تحفز وترسخ ذلك المفهوم لدى المنتسبين.

وأوضح النقيب فهد عبدالله هيكل المحاضر المعتمد في السعادة والإيجابية أن السعادة والإيجابية هما وجهان لعملة واحدة، مشيراً إلى أن أهمية تجربة دولة الإمارات تكمن في إيمان قيادتها بالعطاء والسعادة ومحبة الشعب، وترجمة هذه القيم والمفاهيم إلى قوانين وتشريعات على أرض الواقع لنشر السعادة في المجتمع.