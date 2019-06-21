تخريج 4 دورات تدريبية في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

شهد العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، وبحضور العقيد عبد الله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة، تخريج 4 دورات تدريبية نظمها معهد تدريب الشرطة بمبنى القيادة، حيث كانت الدورة الأولى حول «التحري وجمع المعلومات الأمنية» بمشاركة 23 منتسباً من الضباط من مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، قدمها الدكتور محمد فوزي إبراهيم، تناول فيها الطرق العلمية الصحيحة المتبعة في جمع المعلومات الأمنية.

وكانت الدورة الثانية حول «التوجيه الفعّال» بمشاركة 18 منتسباً من الضباط من مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، قدمها المحاضر رالف أوسثورن، وترجمها المترجم مروان بركات، تناول فيها الأسس والقواعد والطرق الحديثة في التوجه الفعّال.