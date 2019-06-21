معرض خورفكان للرطب والمنتجات الزراعية ينطلق 11 يوليو المقبل

المصدر: خورفكان- وام

أعلن المجلس البلدي لمدينة خورفكان موعد انطلاق فعاليات «معرض خورفكان للرطب والمنتجات الزراعية» في نسخته الثانية، خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو المقبل، وذلك بساحة حصن خورفكان، في قلب السوق الشعبي القديم.

وأوضح الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي بخورفكان، أن المعرض سوف يقام في خيمة مكيفة، بمشاركة عدد كبير من أصحاب المزارع المحلية.

وأشار إلى أن المعرض يأتي تزامناً مع بداية موسم الرطب، ويضم الفواكه والحمضيات المنتجة محلياً في مزارع خورفكان والمناطق التابعة لها، كما يستعرض جملة من الأدوات المستخدمة في جني الرطب، ومنها الحابول، والقفير، والوخيفة، والمخرافة، وغيرها من أدوات شعبية وتراثية.

وأضاف، أن الهدف من تنظيم المعرض المخطط له أن يكون سنوياً، تعزيز الموروث الشعبي، ودعم أصحاب المزارع في عرض وبيع منتجاتهم، علاوة على حث وتشجيع المواطنين على امتهان الزراعة.