الأرشيف الوطني: تنشئة وطنية لأطفال التوحد بأساليب حديثة

المصدر: أبوظبي-البيان

ينظم الأرشيف الوطني مجموعة من البرامج والفعاليات، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لمنتسبي مركز أبوظبي للتوحد، والخاص بالأطفال من ذوي التوحد، وينطلق الأرشيف الوطني في هذا التعاون، من الاستراتيجية الشاملة التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لأصحاب الهمم، وحرصاً منه على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع بخدماته وإسهاماته في التنشئة الوطنية للأجيال، وعلى أداء دوره المجتمعي على أكمل وجه، والأخذ بأيدي الأطفال من ذوي التوحد ودمجهم بالمجتمع.

وفي إطار التعاون مع مركز أبوظبي للتوحد، يستقبل الأرشيف الوطني بمقره، عدداً من زيارات الأطفال الهادفة لذوي التوحد، لكي يشاركوا في ورش فنية وقرائية، ويستمتعوا ببعض الألعاب التعليمية، ويشرف على ذلك مختصون يعملون من أجل ملاءمة الفعاليات والأنشطة مع الفئات العمرية، ومع مستوى درجة التوحد التي تعاني منها كل فئة مشاركة في الورش الفنية والقرائية والأنشطة المقررة.