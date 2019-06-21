احتمال سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا رطبا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا مع احتمال تكون السحب الركامية التي قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع "السبت".

وذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الجمعة إلى الثلاثاء - أن الطقس غدا سيكون "رطبا على السواحل ويحتمل تشكل الضباب الخفيف، خاصة شمالا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا، وتتكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر مضطربا إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويظل طقس يوم "السبت" رطبا صباحا، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا مع فرصة لتكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما سيكون طقس يوم "الأحد" رطبا صباحا، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق، يصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر والرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس "الاثنين" غائما جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم "الثلاثاء" طقسا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا على بعض المناطق، ويحتمل تكون بعض السحب شرقا بعد الظهر، والرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.