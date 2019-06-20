توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئياً على بعض المناطق، وتتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، ورطب ليلاً خاصة على المناطق الساحلية ويحتمل تشكل الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة غرباً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية على المناطق الغربية وشرقية على المناطق الشرقية وتكون سرعتها 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س ويكون الموج الخليج العربي مضطربا غرباً يصبح متوسطا مساءً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:44 والمد الثاني عند الساعة 03:08 والجزر الأول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:02 وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا بوجه عام ويحدث المد الأول عند الساعة 23:43 والجزر الثاني عند الساعة 06:23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 32 85 25

دبي 44 31 85 25

الشارقة 44 30 85 20

عجمان 40 30 85 20

أم القيوين 40 30 90 25

رأس الخيمة 36 32 90 25

الفجيرة 38 31 85 35

العين 44 28 70 15

ليوا 42 28 65 10

الرويس 41 32 55 25

السلع 40 31 55 30

دلما 40 33 50 30

طنب الكبرى 40 33 50 35

طنب الصغرى 40 33 50 35

أبوموسى 40 33 50 35