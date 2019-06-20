جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع تدعو إلى المشاركة في دورتها الثالثة

المصدر: البيان الالكتروني

في إطار متابعة مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع لسير عمل الجائزة، دعا المجلس الأفراد والشركات والمؤسسات في مجتمع الأعمال والأكاديميين لتكثيف مشاركاتهم في الدورة الثالثة للجائزة، التي سيكون آخر موعد لاستقبال المشاركات فيها هو الحادي والثلاثين من يوليو المقبل.

وتهدف الجائزة إلى جعل دبي مركزا عالميا مرموقا ونقطة انطلاق لأصحاب الابتكارات والمتخصصين في مجال إدارة المشاريع وذلك نظرا لأهمية هذا القطاع ومساهماته الفعّالة والحيوية في إنجاز الكثير من المشاريع الطموحة سواء كانت مشاريع صغيرة، متوسطة، كبيرة أو عملاقة وأهميتها في تحسين سبل العيش وإسعاد أفراد المجتمع.

وتستمر المشاركات منذ فتح باب المشاركة في الدورة الثالثة للجائزة مما يدلّ على اهتمام الأفراد والشركات المؤسسات والأكاديميين في عرض ما لديهم من مشاريع ومبادرات وإنجازات في هذا المجال وتسليط الضوء عليها من خلال هذا المنبر، الذي يعتبر فرصة رائعة للجميع لإبراز ابتكاراتهم في إدارة المشاريع، وعليه وما زال هناك متّسع من الوقت لتقديم المزيد من المشاركات في الجائزة ولغاية 31 يوليو 2019، حيث يتم التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني

http://www.hbmaipm.com/.



ومن الجدير بالذكر أن قيمة الجائزة الإجمالية تصل إلى قرابة مليوني درهم أي ما يعادل (550) ألف دولار أمريكي. علماً بأنه سيعلن عن الفائزين خلال الدورة السادسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، التي ستقام في ديسمبر من العام الجاري.



فئات الجائزة



وتنقسم الجائزة إلى أربع فئات هي: الفئة الفردية وتضم جائزة "أفضل مدير مشروع مبتكر" وتبلغ قيمتها 50 ألف دولار، وتدور محاورها حول إدارة تحقيق الفوائد، وإدارة التكلفة والوقت ونطاق العمل، وإدارة المشتريات، وإدارة الجودة، وإدارة المخاطر والمعوقات، وإدارة التغيير والثقافة ومتطلبات المعنيين، وجائزة "أفضل مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر" بقيمة 50 ألف دولار وتضم موضوعات عن إدارة التكلفة والوقت ونطاق العمل، وإدارة تكامل المشروع، وإدارة المخاطر والمعوقات، وإدارة استراتيجية وحكومة محافظ المشاريع، وإدارة أداء مكتب إدارة المشاريع، وإدارة التواصل، وإدارة الموارد، فضلا عن محور تطوير معايير ومنهجيات وإجراءات إدارة المشاريع، أما الفئة الثانية فهي تتعلق بالفرق وتتضمن جائزة "الفريق المبتكر" بقيمة 80 ألف دولار، وتغطي أربعة مجالات هي إدارة التواصل، وإدارة التغيير والثقافة ومتطلبات المعنيين، وإدارة المخاطر والمعوقات، وإدارة تكامل المشروع. كما توجد فئة ثالثة تشمل المؤسسات تحت عنوان "جائزة المؤسسة المبتكرة في إدارة المشاريع" من خلال تعديل الفئات المؤسسية السابقة لتضم ثلاثة مراكز؛ الأول بقيمة 200 ألف دولار، والثاني بقيمة 150 ألف دولار، والمركز الثالث بقيمة 100 ألف دولار. وتضم الجائزة أيضا الفئة "الأكاديمية"، وهي تتضمن "جائزة البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع" بقيمة 40 ألف دولار، وتهدف الى تشجيع البحث العلمي في مجال إدارة المشاريع وتكريم الباحثين الذين يعملون على تطوير نظريات ومبادئ إدارة المشاريع، و"جائزة الإدارة المبتكرة للمشاريع (الفئة الاكاديمية)" بقيمة 40 ألف دولار أيضاً، وتهدف الى تشجيع تبني مبادئ إدارة المشاريع في المشاريع والعمل الأكاديمي.