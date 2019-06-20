حمدان بن محمد يواصل استقبال المعزين بوفاة الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني

المصدر: البيان الالكتروني

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي في مجلس زعبيل الكبير في دبي لليوم الثاني على التوالي، جموع المعزين في وفاة المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني.

فقد تقبل سموه وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وإلى جانبهما الفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، التعازي من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ومن سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان ومن معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة ومن عدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين الذين أعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم في المصاب الجلل، راجين الله تبارك وتعالي أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.