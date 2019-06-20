بلدية دبي تنفي احتواء مكعبات ماجي على الأمعاء الداخلية للدجاج والأظافر

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت بلدية دبي الإشاعة المتداولة بشأن احتواء مكعبات ماجي على الأمعاء الداخلية للدجاج والأظافر وعلى مادة أحادي جلوتامات الصوديوم التي تؤثر على خلايا مخ الأطفال والكبد والكلى وغيرها، فالادعاءات الواردة في الإشاعة لا تستند إلى أي مرجع أو مصدر علمي أو جهة صحية رسمية.

وأوضحت البلدية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المضافات الغذائية الموجودة في المنتج مثل (غلوتامات الصوديوم) هي مضافات غذائية مصرح باستخدامها حسب المواصفة الإماراتية، وكذلك المواصفات العالمية مثل هيئة دستور الغذاء والمواصفات الأوربية.

وتهيب بلدية دبي بالجمهور الكريم بأنها تقوم بالرقابة على جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية، وتتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.