الإمارات تعزز التعاون مع فيتنام ونيبال وباكستان في استقدام وتوظيف العمالة

المصدر: جنيف - البيان

وقعت دولة الإمارات مذكرات تفاهم ثنائية مع كل من جمهورية نيبال الديمقراطية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطبيق أفضل الممارسات في مجال استقدام وتوظيف العمالة النيبالية والقوى العاملة الباكستانية بما فيها العمالة المساعدة وكذلك العمالة المساعدة الفيتنامية لدى أصحاب العمل والأسر في الدولة.

وقع المذكرات الثلاث كل على حدة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وداو نجوك داونغ وزير العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية الفيتنامي وجوكارنا بيستا وزير العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية النيبالي وطاهر حسين اندرابي المبعوث الدائم لجمهورية باكستان لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة وفد الدولة.

احتياجات

وقال معالي الهاملي: «إن توقيع مذكرات التفاهم يأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تطوير تعاونها الثنائي مع الدول الثلاث في مجال استقدام وتوظيف العمالة بما يلبي احتياجات القطاع الخاص وأصحاب العمل والأسر في الدولة من عمالة المنشآت والعمالة المساعدة وبالشكل الذي يعزز من الفوائد التنموية المتبادلة التي تحققها دورة العمل التعاقدي المؤقت».

وأشار إلى أهمية المذكرات من حيث ضبط وتنظيم عمليات استقدام العمالة لا سيما من خلال وكالات التوظيف المرخصة في داخل الدولة وفي الدول الثلاث فضلاً عن تعزيز الشفافية في مختلف مراحل دورة العمل وضمان حقوق ومستحقات مختلف الأطراف المعنية.

حضر مراسم التوقيع عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف وسيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية وماهر حمد العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش والدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المسؤولين والمعنيين في الدول الثلاث.

ناصر الهاملي: حريصون على تلبية احتياجات القطاع الخاص والأسر من العمالة المؤهلة

تدابير

تم الاتفاق على تدابير لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة بحيث يسمح فقط لمراكز الخدمة تدبير في دولة الإمارات بتقديم طلبات استقدام العمالة المساعدة المقدمة من أصحاب العمل في الدولة لتوظيفها كما يسمح فقط لوكالات التوظيف الخاصة المسجلة والمرخصة في بلدان الإرسال بتقديم أسماء وبيانات العمالة المساعدة المرشحة للشواغر المتاحة والمعتمدة.