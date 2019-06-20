«تحدي صيف أهداف التنمية المستدامة» يوفر حلولاً فعالة للقضاء على الجوع

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «جمعية الأمم المتحدة» UN Association in the UAE، بالتعاون مع الأمن الغذائي واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مسابقة «تحدي صيف أهداف التنمية المستدامة»، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «القضاء على الجوع 2030».

ويأتي التحدي ضمن مبادرة «صيف أهداف التنمية المستدامة»، التي أطلقتها المنظمة داخل الدولة، وتهدف إلى إشراك الطلاب والشباب من خلال استثمار طاقاتهم الإبداعية والابتكارية، في إيجاد حلول فعالة ومستدامة للقضاء على الجوع في مختلف مناطق العالم، وتحقيق الأمن الغذائي العالمي، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الزراعة المتطورة والمستدامة، وتعزيز التغذية السليمة والصحية للجميع، بجانب إيجاد حلول فعالة لسد فجوة ندرة الأغذية.

وفتحت المنظمة غير الحكومية وغير الهادفة للربح، التسجيل الصيفي أمام الطلاب للمشاركة في التحدي والمساهمة في تقديم حلول تقنية للحد من ظاهرة الجوع التي يعاني منها الملايين حول العالم في بداية شهر يونيو، علماً بأن التسجيل سيغلق بتاريخ 22/‏‏‏‏6/‏‏‏‏2019.

ويأتي الهدف الثاني «القضاء التام على الجوع»، ضمن 17 هدفاً وضعتها منظمة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتتضمن أهم التحديات التي تواجه الشعوب في مختلف مناطق العالم، والتي يأتي على رأسها الفقر والجوع العالمي، والمناخ والصحة والتعليم والطاقة، وقضايا المساواة والعمل والطاقة، وغيرها.

من جهتها، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي: «إن الإمارات عضو فاعل في الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما القضاء على الجوع والفقر، وتحقيق صحة ورفاه الشعوب، وهو ما يصب مباشرة في تحسين جودة حياة الناس. وتمثل قضية الجوع العالمي، أهم الملفات الدولية، ما يتطلب توحيد الجهود الدولية للمساهمة في تأمين الطلب المتزايد على الغذاء عالمياً، وتجاوز التحديات المتمثلة بالتغير المناخي، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وشح المياه، وذلك من خلال إيجاد حلول مبتكرة، تضمن غذاء صحياً ومستداماً».