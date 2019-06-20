«طرق دبي» تطلق برنامج تطوير الكفاءات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برنامج تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية «HIPO» والذي يستمر لمدة عام من يونيو 2019 إلى يونيو 2020، على أن يكون بشكل سنوي، وذلك في إطار مواكبة التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي الرشيدة المتمثلة بـ «العمل على بناء حكومة كفاءات».

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن إطلاق البرنامج سيكون بشكل سنوي، وهو يأتي وفقاً لتوجهات حكومة دبي بالعمل على بناء حكومة كفاءات، حيث نسعى لبناء وتحديث آليات وتمكين الكفاءات الوطنية في الهيئة، إلى جانب خلق خريطة معرفية تعكس احتياجات استدامة الأعمال واستشراف المستقبل، موضحاً أن البرنامج يحقق عدة أهداف، هي: تأهيل صف من القيادات الشابة لشغل وظائف الصف الثالث المتمثل بمديري الأقسام في الهيئة مستقبلاً، فضلاً عن تحديد الموهوبين من الكفاءات المواطنة الشابة، ووضع منهجية علمية ومهنية للتطوير للاحتفاظ بهذه الكفاءات.

كفاءات

وأضاف: إن النطاق المؤسسي لخطة البرنامج يشمل الموظفين الموهوبين من الكفاءات الشابة الذين تنطبق عليهم معايير«HIPO » وإن معايير تحديد الكفاءات تخضع لمعايير فنية هي مستوى المعرفة الإجرائية والمهنية في مجال العمل، ومدى التعلم المستمر لدى الموظف، والقدرة على التأقلم مع متغيرات ومتطلبات المهنة، إضافة إلى مدى التمتع بشخصية قادرة على القيادة والتأثير في الآخرين، ومدى القدرة على قيادة فرق العمل في ظل نظم بيئة العمل، ومدى توفر الدافعية الشخصية والشغف لدى الفرد، إلى جانب قدرته على الترقي لمستويات قيادية.

وأكد الفلاسي، أن هيئة الطرق والمواصلات تبذل قصارى جهدها في اتباع أرقى المعايير العالمية في تدريب وتأهيل كوادرها المواطنة، لرفع جاهزيتها المؤسسية ليتم الاستفادة منها في دفع عجلة النمو والتطوير لأجندة عمل الهيئة.