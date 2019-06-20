شرطة دبي تبحث مع وفد أممي التعاون في إدارة الأزمات

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سوجيت موهانتي مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، المكتب الإقليمي للدول العربية، وفادي الجنان، مدير مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث، بحضور العقيد أحمد عتيق بورقيبة، مدير إدارة الأزمات والكوارث في شرطة دبي، وعدد من الضباط، ضمن زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين الجانبين في شأن إدارة الأزمات والكوارث والمدن المرنة.

ورحب اللواء المري بالوفد الضيف، مؤكداً أن حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن التحضير للحدث العالمي إكسبو 2020، أمر بالغ الأهمية، يستدعي جهوزية عالية من كافة فرق العمل، ووضع خطط شاملة لإدارة الأزمات والكوارث والتعامل بحرفية مع كافة المجريات.

وأكد اللواء المري على أهمية الزيارة لتبادل الخبرات في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ووضع تصورات واضحة للحد من المخاطر، والاستجابة السريعة والفعالة بما يضمن استمرارية العمل، لافتاً إلى أن تحقيق الأمن والأمان في الإمارة هدف استراتيجي لشرطة دبي، مقدراً جهود مختلف الجهات والدوائر والإدارات العامة للشرطة في التعاون وتوحيد الجهود لتوفير أعلى مستويات الاستقرار في المجتمع.

وزار الوفد، مركز الشرطة الذكي (SPS) في منطقة لامير، واستمعوا إلى شرح حول المركز الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي يعمل دون تدخل بشري، ويتيح لأفراد المجتمع التقدم بطلب خدمات شرطة دبي على مدار 24 ساعة.

وفي ختام الزيارة، أهدى القائد العام لشرطة دبي، وفد مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، درعا تذكارية.