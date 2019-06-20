ترخيص 19 دار عبادة لغير المسلمين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

كشف سلطان الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن عدد دور العبادة التي تم ترخيصها لغير المسلمين هو 19 دار عبادة، منها 17 كنيسة، ومعبد للهندوس ومعبد للسيخ، إذ تلعب دور العبادة دوراً في الارتقاء بأواصر المحبة والتعايش بين مختلف شرائح المجتمع، ويشكل الاندماج الاجتماعي أحد محاور عمل الدائرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الدائرة أمس، لتسليط الضوء على دور الدائرة بصفتها الجهة المنظمة لدور العبادة في إمارة أبوظبي، بحضور صالح المازمي، رئيس قسم التسامح والهوية الوطنية، وموزة آل علي أخصائية قسم التسامح والهوية الوطنية، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

أطر قانونية

وأضاف الظاهري أن «الدائرة تقوم بالعمل على وضع الأطر القانونية المنظمة لتأسيس وتنظيم كل دور العبادة في إمارة أبوظبي، وترخيصها بحسب المعايير والاشتراطات المعتمدة لدى الدائرة، ودون المساس بأصالة العادات والتقاليد الإماراتية المنبثقة عن إطار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف».

وقال المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضية: «اهتمت الدولة بتوفير دور عبادة لرعايا كل الأديان، وقد كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مثالاً يحتذى في التسامح واحترام الآخر والتعايش بين كل شرائح المجتمع، وللتأكيد على هذه القيم السامية التقت الدائرة بالقائمين على دور العبادة الموجودة في أبوظبي، كما التقت رجال الدين لمختلف الديانات والطوائف، حيث يتم تعريفهم بالشروط الواجب توافرها والسياسات الواجب اتباعها، لكي تتمكن دور العبادة الموجودة في الإمارة من الحصول على التراخيص لممارسة أعمالها».

ترسيخ

ورداً على سؤال وجهته «البيان» حول قيام الدائرة بصياغة رسائل إعلامية وحملات توعية تسهم في احترام الديانات الأخرى ودور عبادتهم، وحرص الدولة على ترسيخ مبادئ التسامح بإنشاء دور عبادة خاصة لهم، قال الظاهري: «إن الدائرة في صدد القيام بحملات توعوية وإرشادية لترسيخ مبادئ احترام الآخر، واحترام المذاهب والأديان الأخرى، وتوضيح رسالة الدولة القائمة على التسامح والتعايش بسلام».

استحداث

أفاد سلطان الظاهري أن دائرة تنمية المجتمع هي الجهة المعنية على مستوى إمارة أبوظبي في حال رغبت أي من الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي استحداث أي اشتراطات أو إنشاء دار عبادة جديدة أو أي خدمات أخرى ذات صلة بدور العبادة.