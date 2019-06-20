بحث توفير خدمات استباقية مترابطة «قبل الطلب»

المصدر: دبي - البيان

ترأست معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للإدارة الافتراضية للخدمات الحكومية الاستباقية ضمن «وزارة اللا مستحيل»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي، وتطوير حلول للتحديات عبر تبني نماذج عمل مبتكرة، بما يحسن جودة حياة المجتمع، ويقدم للعالم نموذجاً للجيل المقبل من الممارسات الحكومية.

وتهدف الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية إلى توفير خدمات قبل الطلب تسهل على المتعاملين وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم بيسر من خلال تصميم وتطوير خدمات تمسّ حياتهم، وتعكس تجاربهم الشخصية، باعتماد مفهوم الخدمات التي تقوم على توقع احتياجات المتعاملين والتعرف عليها، عن طريق تحليل البيانات التي يتم جمعها من مصادر مختلفة ومعاملات مع الجهات الحكومية.

تغيير جذري

وأكدت معالي عهود الرومي أن إدارة الخدمات الاستباقية ركزت في اجتماعها الأول على أهمية التغيير الجذري في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية من خلال تصميم جيل جديد من الخدمات الاستباقية يستجيب لاحتياجات المتعامل قبل الطلب، بما ينسجم مع رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحقيق تغيير شامل في العمل الحكومي يتبنى نهجاً استباقياً.

تأثير إيجابي

وقالت معالي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة إن الهدف النهائي هو إحداث تأثير إيجابي على جودة حياة الأفراد في دولة الإمارات، من خلال تطوير باقات استباقية مترابطة تشمل عدة خدمات حكومية، وتقديمها قبل الطلب بالاعتماد على البيانات الخاصة بالمتعاملين والسلوكيات والتفضيلات وأحداث الحياة، ومن خلال ربط الأنظمة والبيانات للجهات الحكومية المعنية.

حضر الاجتماع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب.

كما حضر الاجتماع الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وحمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، واللواء منصور أحمد الظاهري المدير العام للهوية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

خطط

تم خلال اجتماع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية الاطلاع على خطط العمل التنفيذية، والمنهجية التي ستتبعها فرق العمل في تنفيذ مهامها، وبحث سبل توفير خدمات «قبل الطلب» وآليات تصميم تجارب المتعاملين، واستعراض ملامح باقات الخدمات المشتركة والاتفاق على تشكيل فريق من الجهات الحكومية المعنية للعمل على تصميم الباقات واختبارها.

وناقش المجتمعون أفضل الممارسات العالمية في الخدمات الاستباقية في القطاعين الحكومي والخاص، واطلعوا على مخرجات ونتائج 14 مجموعة نقاش عقدها فريق العمل مع مختلف شرائح المتعاملين.